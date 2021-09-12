Кузбасские волонтеры объявили поиски ушедшей в лес за грибами женщины

По данным поисковиков, местонахождение жительницы южной столицы Кузбасса остается неизвестным с минувшей субботы, 11 сентября. По информации поисковиков, она отправилась в лес на "охоту" за грибами и после этого домой не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые. Была одета в синюю куртку. темно-синие штаны, зеленые резиновые сапоги и оранжевую вязаную шапку.

Если вам что-либо известно о том, где женщина находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.