Кузбасские волонтеры объявили поиски ушедшей в лес за грибами женщины

0
Фото:  

Добровольцы ПСО "Лиза Алерт" начали искать 65-летнеюю жительницу Новокузнецкого района, которая ушла в лес за грибами, но домой так и не вернулась.

По данным поисковиков, местонахождение жительницы южной столицы Кузбасса остается неизвестным с минувшей субботы, 11 сентября. По информации поисковиков, она отправилась в лес на "охоту" за грибами и после этого домой не вернулась.


Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые. Была одета в синюю куртку. темно-синие штаны, зеленые резиновые сапоги и оранжевую вязаную шапку.


Если вам что-либо известно о том, где женщина находится сейчас, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28853

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined