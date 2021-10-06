Кузбасские волонтеры объявили поиски не вернувшегося рыбака

Ориентировка на поиски 57-летнего Виктора Федоровича Якубенко, находившегося в Крапивинском районе региона, появилась в социальных сетях волонтеров ПСО "Лиза Алерт".

Из предоставленных данных следует, что мужчина под предлогом поездки на рыбалку покинул дом в минувшую субботу, 2 октября. С того времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы исчезнувшего: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения кузбассовец был одет в рыбацкий полукомбинезон с сапогами-броднями.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просим звонить по телефону 8-800-700-54-52.