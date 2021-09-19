Кузбасские волонтеры объявили поиски мужчины на белой иномарке

С 17 сентября текущего года местонахождение 31-летнего Александра Яковлевича Файзуллина остается неизвестным, сообщили добровольцы поискового отряда во "Вконтакте". По предварительным данным, житель Крапивинского района Кемеровской области уехал на автомобиле Renault SANDERO белого цвета и исчез.

Приметы пропавшего мужчины: рост 188 см, нормального телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую кофту, черные джинсы и черно кроссовки.

Если вы обладаете информацией о том, где находится житель кузбасского города, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.