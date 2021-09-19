Кузбасские волонтеры объявили поиски мужчины на белой иномарке

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" объявили поиски исчезнувшего 31-летнего кузбассовца. Он уехал на белом автомобиле в неизвестном направлении и пропал.

С 17 сентября текущего года местонахождение 31-летнего Александра Яковлевича Файзуллина остается неизвестным, сообщили добровольцы поискового отряда во "Вконтакте". По предварительным данным, житель Крапивинского района Кемеровской области уехал на автомобиле Renault SANDERO белого цвета и исчез.


Приметы пропавшего мужчины: рост 188 см, нормального телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую кофту, черные джинсы и черно кроссовки.


Если вы обладаете информацией о том, где находится житель кузбасского города, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс

Да!
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