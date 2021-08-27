Кузбасские волонтеры объявили поиски Короля и Арбузова

Местонахождение 18-летнего Василия Валерьевича Арбузова и 30-летнего Руслана Викторовича Короля остается неизвестным с 26 августа 2021 года. Сообщается, что они ушли в неизвестных направлениях и не вернулись.

Приметы Арбузова: рост 179 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В какую он был одет одежду волонтерам неизвестно. Что касается пропавшего Короля, то его рост 170 см, фигура худощавого типа, темно-русые волосы и глаза коричневого цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых кузбассовцах, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.