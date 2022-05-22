+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасские волонтеры объявили о поиске алтайца с крупным шрамом на лице

1
Фото:  

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" сообщили о пропаже 41-летнего жителя села в Чемальском районе Алтая.

Как сообщили поисковики, Курагин Евгений Вячеславович из села Узнезя, что в республике Алтай, ушел в неизвестном направлении еще две недели назад 13 мая 2022 года и с тех пор информация о его местонахождении отсутствует. Предполагается, что территориально мужчина может находиться в Кузбассе.


Приметы пропавшего: шрам на левой щеке, рост 165 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза.


Если вам что-нибудь известно о том, где Евгений Курапов находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36539

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined