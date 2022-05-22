Кузбасские волонтеры объявили о поиске алтайца с крупным шрамом на лице

Как сообщили поисковики, Курагин Евгений Вячеславович из села Узнезя, что в республике Алтай, ушел в неизвестном направлении еще две недели назад 13 мая 2022 года и с тех пор информация о его местонахождении отсутствует. Предполагается, что территориально мужчина может находиться в Кузбассе.

Приметы пропавшего: шрам на левой щеке, рост 165 см, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза.

Если вам что-нибудь известно о том, где Евгений Курапов находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.