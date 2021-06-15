Кузбасские волонтеры объявили о поисках мужчины с туристическим рюкзаком

В Кузбассе начались поиски 45-летнего Ильина Сергея Владимировича. Ориентировку на него распространили в официальном сообществе волонтеров ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Пропал мужчина 1976 года рождения еще в начале июня – 6 числа месяца. Поисковики отмечают, что находиться он может сразу в нескольких городах Сибири: Кемерове, Белове и Новосибирске. Разыскивают его также и на территории Якутии.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, имеет нормальное телосложение, волосы черные с сединой, глаза карие

О том, во что был одет мужчина на момент его исчезновения, неизвестно. Однако уточняется, что при себе у него может быть серый туристический рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.