Кузбасские волонтеры объявили о начале поисков новосибирца с потерей памяти

По данным поисковиков, местонахождение Юрия Алексеевича Клюшникова из села Таскаево в Барабинском районе Новосибирской области остается неизвестным с 19 июня 2022 года. Из ориентировки следует, что в тот день он самовольно ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. Он имеет татуировку на левой руке. Когда его видели в последний раз, был в камуфляжную куртку с капюшоном, черные штаны, черные галоши.

Если вам что-либо известно о том, где мужчина находится сейчас, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.