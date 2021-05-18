Кузбасские волонтеры объявили о начале поисков мужчины в темно-оранжевой куртке

В официальном сообществе ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе члены отряда поделились информацией о пропаже 34-летнего Кобелева Ильи Владимировича. По данным, известным поисковикам, мужчина 1986 года рождения ушел из дома еще 24 апреля 2021 года, однако домой больше не вернулся. Отмечается, что проживал он в селе Сосновка, расположенном в Новокузнецком районе.

Сейчас его поисками занялись волонтеры.

Приметы кузбассовца: рост 172 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: темно-оранжевая куртка, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться 34-летний мужчина, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.