Кузбасские волонтеры объявили о начале поисков мужчины в темно-оранжевой куртке

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Поисковики в Кузбассе поделились ориентировкой на 34-летнего жителя села Сосновка, расположенного в Новокузнецком районе. Мужчина пропал еще в апреле.

В официальном сообществе ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе члены отряда поделились информацией о пропаже 34-летнего Кобелева Ильи Владимировича. По данным, известным поисковикам, мужчина 1986 года рождения ушел из дома еще 24 апреля 2021 года, однако домой больше не вернулся. Отмечается, что проживал он в селе Сосновка, расположенном в Новокузнецком районе.


Сейчас его поисками занялись волонтеры.


Приметы кузбассовца: рост 172 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.


На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: темно-оранжевая куртка, темно-серые спортивные штаны и черные кроссовки.


Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться 34-летний мужчина, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.

Ориентировка: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс

Да!
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