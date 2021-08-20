Кузбасские волонтеры объявили о начале поисков мужчины с черным рюкзаком

Из информации волонтеров, представленной в Сети, известно, что бесследно исчез 41-летний Душкин Алексей Валерьевич в конце прошлого месяца, а именно – 29 июля. С этого же дня местонахождение прокопчанина остается неизвестным.

Приметы пропавшего мужчины: рост 170 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – русые, глаза – голубые.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: темно-синяя кофта, черно-белые шорты и темно-синие тапки. При этом с собой у пропавшего может быть и черный рюкзак.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о возможном кузбассовца пропавшего, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.