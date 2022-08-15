Кузбасские волонтеры начали поиски ушедших из дома подростков

Согласно данным волонтеров, в Лениске-Кузнецком пропали двое подростков. Юные жители региона ушли из дома 13 августа текущего года в неизвестном направлении.
Щанина Татьяна Евгеньевна 2007 года рождения. Рост девушки составляет 160 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза темно-зеленые. Была одета в голубую ветровку, желтую футболку, голубые шорты и черные кроссовки.
Подгорнов Николай Александрович 2006 года рождения. Рост юноши составляет 170 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. Был одет в черную майку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших подростках, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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