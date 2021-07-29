Кузбасские волонтеры начали поиски пропавшего подростка высокого роста

Представители ПО "Лиза Алерт" разместили в своей группе в соцсетях ориентировку на поиски Яковлева Евгения Евгеньевича 2005 года рождения, проживающего в Мариинске. С 26 июля данных о его месте пребывания нет.

Мальчик достаточно высокий (180 см), нормального телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В последний раз его видели в черных ветровке и кроссовках, темно-серой водолазке, синих джинсах. Поисковики отмечают, что ребенок может находиться и в другом городе.

Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о том, где может находиться Евгений, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.