Кузбасские волонтеры начали поиски мужчины в белой куртке и очках

Зинатулин Сергей Закирович 1974 года рождения пропал без вести в Юрге. Мужчина ушел из дома 15 мая 2022 года в неизвестном направлении.

Рост пропавшего составляет 178 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы черные, глаза серые. Носит очки, сообщает ПО "Лиза Алерт". Был одет в белую куртку, темно-синие джинсы, коричневые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем юргинце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Кроме того, продолжаются поиски худощавого кузбассовца с голубыми глазами, новокузнечанки с темно-оранжевой сумкой, мужчины в темно-сером жилете.