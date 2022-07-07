Кузбасские волонтеры начали поиски мужчины на синей иномарке

Пастухов Виктор Николаевич 1983 года рождения может находиться в городе Анжеро-Судженск, Биробиджан (Еврейская автономная область), а также в другом муниципалитете страны. Мужчина уехал на синем автомобиле Honda Fit 6 июля 2022 года в неизвестном направлении.

Рост пропавшего составляет 186 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы черные, глаза зеленые. Был одет в синюю футболку, черные штаны, черные кроссовки и черную кепку, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.