Кузбасские волонтеры начали поиски кареглазого красноярца

Санников Константин Валерьевич 1978 года рождения пропал без вести в Красноярске, о чем сообщили кузбасские волонтеры. Мужчина может находиться в Новокузнецке, а также в любом другом городе. Местонахождение россиянина остается неизвестным с 30 июля текущего года.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров. Телосложение нормальное, коротко стриженные черные волосы. Глаза карие. Одежда неизвестна, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски 92-летнего кузбассовца, ушедшего в лес.