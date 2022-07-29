Кузбасские волонтеры начали поиски исчезнувшей женщины из Зайцево

Как говорится в социальных сетях отряда "Лиза Алерт", с 23-го июля местонахождение Ульяны Батулевой из поселка Зайцево остается неизвестным. Отмечается, что она ушла в неизвестном направлении и с тех пор близкие потеряли с ней связь.

Особые приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза. Предположительно, была одета в разноцветное платье, шлепанцы, цветной платок.

Если вы что-нибудь знаете о том, где пропавшая может сейчас находиться, то свяжитесь с добровольцами по телефону 8-800-700-54-52 либо позвоните в 112.