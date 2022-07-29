Кузбасские волонтеры начали поиски исчезнувшей женщины из Зайцево

0
Фото:  

Поисковики сообщили, что 29-летняя жительница поселка Зайцево, что в Таштагольском районе Кемеровской области, бесследно исчезла еще 23 июля.

Как говорится в социальных сетях отряда "Лиза Алерт", с 23-го июля местонахождение Ульяны Батулевой из поселка Зайцево остается неизвестным. Отмечается, что она ушла в неизвестном направлении и с тех пор близкие потеряли с ней связь.


Особые приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза. Предположительно, была одета в разноцветное платье, шлепанцы, цветной платок.


Если вы что-нибудь знаете о том, где пропавшая может сейчас находиться, то свяжитесь с добровольцами по телефону 8-800-700-54-52 либо позвоните в 112.

ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38625

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined