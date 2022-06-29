Кузбасские волонтеры начали поиск родственников потерявшей память женщины

Кузбасские волонтеры сообщили, что в Санкт-Петербурге ищут родственников женщины, потерявшей память. Ее родные могут находиться в любом городе.

Со слов самой женщины, ее зовут Ольга. На вид россиянке около 57-67 лет. Проживает в Санкт-Петербурге с 1996 года. Носит очки, на левом запястье имеется шрам. Рост женщины составляет 164 сантиметра, телосложение плотное, глаза серо-голубые, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках россиянки, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.