Кузбасские волейболисты в Кемерове сыграют заключительные матчи на регулярном чемпионате страны

10 марта, в 19:00 волейболисты "Кузбасса" проведут матч с красноярским клубом "Енисей" в рамках регулярного чемпионата страны. Бороться за звание победителя команды игроков будут на СРК “Арена” в Кемерове.

Стоит отметить, что противостояние со спортсменами из Красноярска должно было состояться в ноябре минувшего года, однако, ограничения из-за COVID-19 внесли свои коррективы в расписание игр.

По итогам чемпионата страны команды провели по десять матчей. За это время “Кузбасс” заслужил семь побед, а “Енисею” удалось одолеть соперников лишь три раза.