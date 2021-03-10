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Кузбасские волейболисты в Кемерове сыграют заключительные матчи на регулярном чемпионате страны

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Стало известно, что в Кемерове состоятся две последние игры ВК “Кузбасс”. Встречи пройдут в рамках регулярного чемпионата страны, а соперниками земляков будут игроки из Красноярска.

10 марта, в 19:00 волейболисты "Кузбасса" проведут матч с красноярским клубом "Енисей" в рамках регулярного чемпионата страны. Бороться за звание победителя команды игроков будут на СРК “Арена” в Кемерове.


Стоит отметить, что противостояние со спортсменами из Красноярска должно было состояться в ноябре минувшего года, однако, ограничения из-за COVID-19 внесли свои коррективы в расписание игр.


По итогам чемпионата страны команды провели по десять матчей. За это время “Кузбасс” заслужил семь побед, а “Енисею” удалось одолеть соперников лишь три раза.

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