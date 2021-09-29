Кузбасские водители пожаловались на проколотые из-за новой дороги шины

Накануне более 10 автомобилей пострадали при проезде через Вокзальную улицу в Междуреченске. Об этом в социальных сетях сообщил возмущенный водитель, сопроводив эту информацию снимками испорченных шин.

Автор поста заявил, что подрядчик проводит ремонтные работы без предупреждения, а дорожные знаки, регулирующие проезд по данному участку, расположены на обочине.

‒ Я одна из пострадавших: скорость была как у черепахи, из за ремонта с утра перегружен пр. Шахтеров, если идет ремонт это не значит что нельзя ездить - а значит что дорожные службы должны верно выставлять знаки , представляете есть регламент который они должны соблюдать! ‒ поддержали автора в комментариях другие водители.

Администрация Междуреченска сообщила о передаче сообщения ответственному за благоустройство дороги.