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Кузбасские власти заявили о желании за 3 млн рублей уничтожить мастерскую

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Власти Кемеровской области заявили о намерении разобраться со зданием мастерской в Ленинске-Кузнецком. За уничтожение объекта они намерены заплатить три миллиона рублей.

Соответствующий тендер с информацией по сносу нежилого здания в Ленинске-Кузнецком появился на сайте государственных закупок. Из данных в документе следует, что объект, где расположена мастерская, находится на улице Лермонтова, 3.


Подрядчику, который возьмется а выполнение всех работ, следует за 60 дней с даты заключения контракта полностью снести строение, а также вывезти с территории все строительные отходы. Кроме того, власти потребовали от исполнителя, чтобы тот привел землю на участке в порядок, а именно: очистил его от фундамента и иного мусора, провел планировку участка.


Начальная цена составила 3 000 000 рублей. Все желающие могут отправить заявку на участие в аукционе до 16 июня включительно.

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