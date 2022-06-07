Кузбасские власти заявили о желании за 3 млн рублей уничтожить мастерскую

Соответствующий тендер с информацией по сносу нежилого здания в Ленинске-Кузнецком появился на сайте государственных закупок. Из данных в документе следует, что объект, где расположена мастерская, находится на улице Лермонтова, 3.

Подрядчику, который возьмется а выполнение всех работ, следует за 60 дней с даты заключения контракта полностью снести строение, а также вывезти с территории все строительные отходы. Кроме того, власти потребовали от исполнителя, чтобы тот привел землю на участке в порядок, а именно: очистил его от фундамента и иного мусора, провел планировку участка.

Начальная цена составила 3 000 000 рублей. Все желающие могут отправить заявку на участие в аукционе до 16 июня включительно.