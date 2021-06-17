Кузбасские власти заявили о смещении заболеваемости COVID-19 в сторону молодых граждан

По словам специалиста, новые штаммы коронавируса, которые уже распространились по территории России, "существенно изменили картину заболевания". В частности, министерство здравоохранения подтвердило, что инфекцией COVID-19 стали болеть граждане в более молодом возрасте.
– Сегодня удельный вес (заболевших – прим. ред.) людей старше 60 лет несколько снизился и есть существенный прирост молодых, причем молодые болеют по-другому, и некоторая часть из них болеет достаточно тяжело, – отметил Алексей Цигельник.
Напомним, ранее зампред правительства Кузбасса также рассказал об увеличении суточного прироста новых зараженных коронавирусом.
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