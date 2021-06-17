Кузбасские власти заявили о смещении заболеваемости COVID-19 в сторону молодых граждан

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Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник рассказал об увеличении доли молодых людей среди заболевших коронавирусной инфекцией.

По словам специалиста, новые штаммы коронавируса, которые уже распространились по территории России, "существенно изменили картину заболевания". В частности, министерство здравоохранения подтвердило, что инфекцией COVID-19 стали болеть граждане в более молодом возрасте.

– Сегодня удельный вес (заболевших – прим. ред.) людей старше 60 лет несколько снизился и есть существенный прирост молодых, причем молодые болеют по-другому, и некоторая часть из них болеет достаточно тяжело, – отметил Алексей Цигельник.

Напомним, ранее зампред правительства Кузбасса также рассказал об увеличении суточного прироста новых зараженных коронавирусом.

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