Кузбасские власти заявили о рекордном урожае зерна

Согласно данным правительства Кемеровской области, за 2021 год урожай зерновых культур составил 1 млн 515 тысяч тонн в амбарном весе, а это на 17,6% больше прежнего показателя. Для сравнения в прошлом году было собрано 1 млн 288,8 тысяч тонн. Таким образом, последние результаты на 150 тысяч тонн превысили плановый показатель.

Власти отметили, что сбор оказался наибольшим за последние 10 лет. Также они озвучили данные по сбору картофеля. Так, с площади 8,3 тысяч га собрано 170,2 тысяч тонн клубней. Урожай овощей с площади 951 га составил 24 тысячи тонн.