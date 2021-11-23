Кузбасские власти заявили о пройденном пике заболеваемости коронавирусом

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Пик заболеваемости COVID-19 в Кемеровской области остался позади, о чем сообщили в администрации региона.

Число обращений зараженных коронавирусом кузбассовцев за медицинской помощью снижается, о чем сообщил 22 ноября на аппаратном совещании заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

— Пик по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе пройден на прошлой неделе. Сейчас наблюдается постепенное снижение заболеваемости. Стало меньше обращений в поликлиники, вызовов скорой помощи, случаев госпитализации, — сказал Цигельник.

Отмечается, что на текущий момент в регионе развернуты 4 079 коек, из которых заняты 3146. Теперь власти планируют на этой неделе рассмотреть возможность вернуть часть коек для оказания плановой медпомощи.

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