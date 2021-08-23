Кузбасские власти заявили о планах присвоить заброшенные после развала СССР поля

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Глава шахтерского края Сергей Цивилев поручил провести ревизию заброшенных сельскохозяйственных земель, которые оказались бесхозны после развала СССР.

На официальном сайте регионального правительства отмечается, что уже в текущем году в оборот могут войти 45 тысячи гектаров территорий, что значительно больше, чем результат за три предыдущих года. По словам Сергея Цивилева, с 2018 года уже было введено в активную эксплуатацию 43 тысячи гектаров подобных полей.

- Мы активно возвращаем в сельхозоборот плодородные земли, которые в советское время приносили хорошие урожаи, но стали бросовыми после развала хозяйств, - отметил губернатор Кемеровской области.

Из статистических данных Росстата следует, что в 1990 году посевные площади в Кузбассе составляли 1,375 миллионов гектаров. При этом в 2021 году фактически было засеяно на треть меньше - 902 тысяч гектаров.


В настоящий момент к категории земель сельскохозяйственного назначения относятся порядка 332 тысяч гектаров неосвоенных площадей. Их ревизия поможет активнее вводит брошенные земли в оборот и засеивать культурами.


Региональные власти отмечают, что аграрии могут получить господдержку и получить областную субсидию на возмещение до 90% затрат, которые были понесены в ходе освоения брошенных земель. В прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 31,5 млн рублей, передает ТАСС.

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