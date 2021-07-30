Кузбасские власти заявили о необходимости прививать от COVID-I9 пенсионеров

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Жители преклонного возраста в Кемеровской области рискуют собственным здоровьем, когда уклоняются от введения вакцины против китайского вируса. О последствиях отказа от прививки рассказал представитель местных властей.

Заражение COVID-19 у не привитых пенсионеров протекает с более серьезными последствиями, чем у тех, кто ранее ввел себе вакцину. Об этом заявил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Очень много людей находятся на искусственной вентиляции легких, очень много людей зависимы от кислорода. Это все продолжается длительный период времени, и большая часть, значительная часть из них – это все-таки наши люди старшего поколения, добавил чиновник.

При этом он обратил внимание, что с большей охотой идут на вакцинацию представители молодого поколения.

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