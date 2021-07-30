Кузбасские власти заявили о необходимости прививать от COVID-I9 пенсионеров

Заражение COVID-19 у не привитых пенсионеров протекает с более серьезными последствиями, чем у тех, кто ранее ввел себе вакцину. Об этом заявил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

– Очень много людей находятся на искусственной вентиляции легких, очень много людей зависимы от кислорода. Это все продолжается длительный период времени, и большая часть, значительная часть из них – это все-таки наши люди старшего поколения, – добавил чиновник.

При этом он обратил внимание, что с большей охотой идут на вакцинацию представители молодого поколения.