Кузбасские власти заявили о недостатке медиков скорой помощи в регионе

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Укомплектованность скорой помощи на территории Кузбасса едва превышает 50%. О ситуации с нехваткой специалистов рассказали местные власти, которые приняли решение стимулировать молодежь деньгами.

На сегодняшний день службы оказания экстренной медицинской помощи гражданам в Кемеровской области укомплектованы чуть больше, чем на половину – 57,5%. Стоит отметить, что в первичном звене процент выше и составляет 68%. Однако в плане кузбасских чиновников увеличить данный показатель. Так к 2024 году он должен составить 95%. Об этом в ходе заседания парламента заявил глава регионального Минздрава Михаил Малин.


Для приближения к указанной цели чиновник предложил выплачивать деньги новым работникам со средним образованием.

– Предлагается распространить право на социальную поддержку в форме единовременного пособия в размере 500 000 рублей на медицинских работников со средним медобразованием, – прокомментировал Малин.

В данном случае речь идет о людях, которые впервые устроились на работу после 1 января 2021 года в скорую помощь. Также было озвучено предложение обеспечить денежные выплаты медикам, приступившим к работе после 1 января 2021 года в населенных пунктах с населением менее 50 000 человек (в нынешней редакции – менее 30 000). Поправки были приняты в первом чтении.

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