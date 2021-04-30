Кузбасские власти заявили о намерении построить завод по сжижению газа

По данным правительства Кузбасса, в регионе запланирована модернизация существующей системы централизованного газоснабжения и развитие собственной добычи газа на угольных месторождениях. При этом работа будет проделана в рамках программы по газификации региона на 2021-2025 годы.

Так, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заверил, что в случае успешной реализации планов за указанный период появится возможность перевести на использование газа 15 тысяч домовладений и 88 котельных и предприятий.

Кроме того, региональные власти задумали увеличить добычу метана и построить завод по сжижению газа.