Кузбасские власти заявили о готовности развернуть 5 000 коек для больных COVID-19

По данным властей, в случае ухудшения эпидемической ситуации в медучреждениях Кемеровской области есть возможность развернуть дополнительных коечный фонд на пять тысяч мест. Осенью прошлого года, когда заболеваемость COVID-19 была на пике, именно столько коек отдавалось для зараженных.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в последнее время в регионе наблюдается увеличение суточного прироста новых случаев заболевания. В связи с этим были ужесточены коронавирусные ограничения. Несмотря на это, здравоохранение области готово к росту заболеваемости COVID-19, подчеркнул глава Кузбасса.

Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о новом всплеске заражения коронавирусом в регионе.