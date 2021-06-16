Кузбасские власти заявили о готовности развернуть 5 000 коек для больных COVID-19

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В Кемеровской области приготовились к развертыванию дополнительных коек для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. При необходимости в больницах области появятся пять тысяч мест для зараженных.

По данным властей, в случае ухудшения эпидемической ситуации в медучреждениях Кемеровской области есть возможность развернуть дополнительных коечный фонд на пять тысяч мест. Осенью прошлого года, когда заболеваемость COVID-19 была на пике, именно столько коек отдавалось для зараженных.


По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, в последнее время в регионе наблюдается увеличение суточного прироста новых случаев заболевания. В связи с этим были ужесточены коронавирусные ограничения. Несмотря на это, здравоохранение области готово к росту заболеваемости COVID-19, подчеркнул глава Кузбасса.


Напомним, ранее редакция AVOKADO сообщала о новом всплеске заражения коронавирусом в регионе.

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