Кузбасские власти заявили о 10% росте заболеваемости COVID-19 ежедневно

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Заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе. По его словам, количество выявленных случаев увеличивается каждый день.

В настоящее время на территории Кемеровской области медики каждый день выявляют на 5-10% больше зараженных, чем днем ранее. Как отметил Алексей Цигельник, увеличение суточного прироста пациентов с COVID-19 также отражается и на числе обращений в поликлиники и скорую помощь. В связи с этим властям пришлось разворачивать новые койки для зараженных коронавирусом.


Зампредседателя также добавил, что каждые сутки фиксируются новые случаи смерти среди больных COVID-19. При этом все умершие не проходили вакцинацию.


Напомним, ранее власти Кузбасса объявили вакцинацию от COVID-19 обязательной для некоторых категорий граждан. Также были ужесточены ограничения и отменены ранее разрешенные мероприятия. Система здравоохранения региона, в свою очередь, приготовилась к мобилизации.

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