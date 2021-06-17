Кузбасские власти заявили о 10% росте заболеваемости COVID-19 ежедневно

В настоящее время на территории Кемеровской области медики каждый день выявляют на 5-10% больше зараженных, чем днем ранее. Как отметил Алексей Цигельник, увеличение суточного прироста пациентов с COVID-19 также отражается и на числе обращений в поликлиники и скорую помощь. В связи с этим властям пришлось разворачивать новые койки для зараженных коронавирусом.

Зампредседателя также добавил, что каждые сутки фиксируются новые случаи смерти среди больных COVID-19. При этом все умершие не проходили вакцинацию.

Напомним, ранее власти Кузбасса объявили вакцинацию от COVID-19 обязательной для некоторых категорий граждан. Также были ужесточены ограничения и отменены ранее разрешенные мероприятия. Система здравоохранения региона, в свою очередь, приготовилась к мобилизации.