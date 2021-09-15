Кузбасские власти запустили программу модернизации детсадов

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Учреждения для дошкольников будут отремонтированы в рамках новой программы, которую запустили кузбасские власти.

Во время личного визита в детский сад №235 в южной столице Кузбасса губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал подробности о новой программе по обновлению учреждений для дошкольников, которую власти запустили на территории региона.

– Детсад №235 стал пилотным объектом программы, далее она будет реализовываться в других районах области. Главы территорий на конкурсной основе отберут дошкольные учреждения на своих территориях, подадут комплект документов в правительство Кузбасса, – сказал Цивилев.

Стоит отметить, что ранее после жалобы от местной жительницы на проблему аварийного состояния детсада №235 обратил внимание президент РФ Владимир Путин.


Глава шахтерского края отметил, что 1 октября будет оглашен список объектов, которые подпадут под действие нового этапа программы "Мой новый детский сад".

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