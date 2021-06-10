Кузбасские власти заплатили полмиллиарда рублей за формирование позитивного имиджа о регионе

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Формирование позитивного информационного поля о Кузбассе и положительного мнения о деятельности местных органов власти стоило бюджету региона несколько сотен миллионов рублей.

За шесть лет с 2014 по 2020 год на реализацию программы "Пресса Кузбасса" власти в общей сложности потратили 495 млн рублей. Соответствующая информация появилась в новом постановлении правительства. В документе отмечается, что еще 200 млн рублей будут направлены на

прессу и пиар с 2021 по 2023 год.


При этом за минувшие годы произошли существенные изменения. Так, если ранее представители администрации планировали израсходовать в текущем году чуть более 50 млн рублей, то новая редакция программы предусматривает удвоение первоначальной суммы и вливание в проект более 100 млн рублей.


В целях и задачах программы указано, что за эти деньги необходимо сформировать позитивное информационное поле о Кузбассе и деятельности местных органов власти. В качестве конечного результата заказчики рассчитывают получить обеспечение не менее 70% жителей "программным продуктом".

Да!
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