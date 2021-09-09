Кузбасские власти запланировали строительство арки с часовней на месте венчания Достоевского

О возможном появлении новых объектов на территории Новокузнецка стало известно из программы "Утро с мэром". В ходе эфира Сергей Кузнецов рассказал, что в настоящий момент проект по строительству триумфальной арки и часовни рассматривается в администрации города.

Чиновник подчеркнул, что автором инициативы стал один из почетных граждан южной столицы Кузбасса.

— Последняя его задумка — сделать триумфальную арку и часовню на месте, где раньше стояла Одигитриевская церковь, где венчался наш Достоевский. — подчеркнул градоначальник.

Также он отметил, что накануне по данному вопросу провел беседу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Глава региона уже ознакомлен с эскизами строений.