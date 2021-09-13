Кузбасские власти закрыли доступ к опасному скотомогильнику с сибирской язвой

Территория земли, на которой в Тяжинском муниципальном округе в деревне Ключевой расположен сибиреязвенный могильник, огорожена высоким забором. Об этом в социальных сетях рассказали местные власти.
— По периметру скотомогильника выполнены установка металлических столбов, монтаж прожилины из квадратной трубы, при помощи профнастила оцинкованного появилась облицовка ограждения. Также выполнены земляные восстановительные работы, — указал в Instagram-аккаунте глава округа Виктор Серебров.
Чиновник отметил, что ограждение позволит исключить нарушения требований к обустройству сибиреязвенных захоронений ветеринарного законодательства России.
Фото: Instagram / viktorserebrov1
Загрузка комментариев