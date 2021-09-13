Кузбасские власти закрыли доступ к опасному скотомогильнику с сибирской язвой

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Кузбасские специалисты огородили территорию сибиреязвенного захоронения высоким забором, чтобы воспрепятствовать любопытным гражданам в посещении опасного места.

Территория земли, на которой в Тяжинском муниципальном округе в деревне Ключевой расположен сибиреязвенный могильник, огорожена высоким забором. Об этом в социальных сетях рассказали местные власти.

— По периметру скотомогильника выполнены установка металлических столбов, монтаж прожилины из квадратной трубы, при помощи профнастила оцинкованного появилась облицовка ограждения. Также выполнены земляные восстановительные работы, — указал в Instagram-аккаунте глава округа Виктор Серебров.

Чиновник отметил, что ограждение позволит исключить нарушения требований к обустройству сибиреязвенных захоронений ветеринарного законодательства России.

Фото: Instagram / viktorserebrov1

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