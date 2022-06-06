Кузбасские власти высказались о высоких ценах на гречку

В одной из групп "ВКонтакте" появилось сообщение от жителя Новокузнецка, который возмутился повышением цен на гречку. Мужчина поинтересовался, когда ситуация будет урегулирована.

‒ Взгляните на разницу между оптовыми и розничными ценами! ‒ высказался кузбассовец.

На обращение отреагировали представители Минпромторга региона. Они рассказали, что в торговых точках Кемеровской области реализуется гречневая крупа разных ценовых категорий, и в случае необоснованного подорожания данного продукта кузбассовцам следует обращаться в Кемеровское УФАС России.

‒ В наличии на прилавках магазинов торговых сетей региона присутствует несколько видов крупы от разных производителей по разным ценовым категориям, включая премиум-класс, ‒ отметили специалисты.

Напомним, что статистики не сообщали о подорожании гречки на прошлой неделе, а вот по состоянию на 26 мая гречневая крупа выросла в цене на 3,3%.