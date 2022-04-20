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Кузбасские власти высказались о введении уроков истории в младших классах

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Школьная программа в ближайшем будущем может существенно измениться. Так, в Кемеровской области ученикам младших классов придется с первого класса изучать историю, предположили жители.

Вопрос о коррективах школьной программы подняла одна из жительниц области в социальной сети губернатора. С ее слов, на днях появилась новость, что историю детям начнут преподавать с 1-го класса. При этом идею она поддержала, однако, предложила не нагружать детей, а преподносить им информацию в адаптивной форме.


При этом на ее обращение откликнулись представители министерства образования Кузбасса. По их данным, истории уроков с 1 класса не будет, но для младших школьников предусмотрены тематические просветительские программы.

– Историческое просвещение будет проводиться в школах с первого класса. Не уроки истории, которые начинаются с 5-го класса, а именно просветительские программы. Их можно будет проводить в рамках предмета "Окружающий мир", изучать историю своей семьи, своего региона, а также можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки, заявил специалист.

Таким образом, отдельных уроков по данной теме не будет.

Да!
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