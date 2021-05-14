Кузбасские власти высказались о превышении радиоактивного газа в школе

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Власти Ленинск-Кузнецкого муниципального округа высказались о превышении уровня радона в одной из школ города. Соответствующая информация появилась в социальной сети местной администрации.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок школ города Ленинск-Кузнецк выявили на территории одного учебного объекта превышение допустимого уровня радиоактивного газа. Выяснилось, что радон ( радиоактивный газ природного происхождения прим. ред.) выделился из почв естественным путем.


Об этом стало известно из Instagram-аккаунта местной администрации. Отмечается, на сегодняшний день специалисты проводят ряд мероприятий, которые способствуют устранению нарушения. Однако по решению суд деятельность учебного учреждения с превышенным уровнем радона преостановлена на 90 суток.


Возникающие вопросы, связанные с переходом на дистанционный формат обучения, можно задать по тел.: 8 (384-56) 6-03-42. Также это можно сделать, позвонив в управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по телефону 8 (384-56) 7-06-25.


Ранее редакция Avokado сообщала, что Роспотребнадзор выявил в воздухе в одной из школ Ленинск-Кузнецкого района опасное вещество, которым дышали дети, сотрудники и посетители учреждения.

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