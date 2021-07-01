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Кузбасские власти высказались о необходимости проведения ревакцинации от COVID-19

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Чиновница Елена Зеленина сообщила, что вопрос о проведении ревакцинации граждан находится на рассмотрении министерства здравоохранения РФ.

Стоит отметить, что в настоящий момент ревакцинация на территории Кемеровской области

не проводится. Информация о необходимости повторного прививания появится после того, как в шахтерский край поступит распоряжение от министерства здравоохранения Российской Федерации, заявила Зленина.

– Сейчас временно ревакцинацию мы начать не можем, потому что мы ждем дополнительных разъяснений от министерства здравоохранения Российской Федерации о порядке проведения этой ревакцинации в части того, как эта ревакцинация будет осуществляться, какой вакциной, – заключила она.

Из ее слов следует, что ревакцинация может быть проведена препаратом "Спутник Лайт" или одним из компонентов вакцины, присутствующих в медицинских учреждений Кемеровской области, однако, на данный момент лекарства на указанные цели в регион не поступали.

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