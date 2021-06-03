Кузбасские власти выплатят деньги семьям за рождение детей в первый день лета

В общей сложности в день празднования Дня защиты детей в Кузбассе женщины родили 49 мальчиков и 37 девочек. Семьям детей, которые появились на свет 1 июня, власти выплатят 10 тысяч рублей и вручат памятные медальоны "Рожденному на Земле Кузнецкой".

Лидером по рождению новых жителей региона стал город Кемерово. В роддомах столицы насчитали 21 мальчик и 19 девочек. Второе место занял Новокузнецк с 13 мальчиками и девятью девочками, а замкнул тройку Прокопьевск, где родились три мальчика и две малышки.

Стоит отметить, что материальную помощь и медальоны от властей Кузбасса получают также семьи детей, родившихся в День матери, Новый год, Рождество и Международный женский день.

В 2020 году на День защиты детей появились 88 деток – 49 мальчиков и 39 девочек, передает пресс-служба администрации Кемеровской области.