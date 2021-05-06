Кузбасские власти ввели временный запрет на продажу алкоголя

В торжественные мероприятия торговые точки в Кузбассе будут отказывать своим посетителям, которые пожелают приобрести алкоголь. Так, продажа горячительных напитков будет ограничена в следующие дни:

9 мая — в День Победы,

1 июня — Международный день защиты детей,

12 июня — День России,

27 июня — День молодёжи,

1 сентября — День знаний (если праздник выпадает на воскресенье, то запрет переносится на следующий день),

11 сентября — Всероссийский день трезвости.

Спиртное не удастся купить в Последние звонки и Выпускные вечера. Однако запрет распространится только на розничную торговлю, что касается точек общепита, то их указания властей обойдет стороной.