Кузбасские власти ввели обязательную вакцинацию от инфекции COVID-19

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале региональных властей. Из сообщения следует, что некоторой категории жителей шахтерского края в ближайшее время необходимо привиться от инфекции COVID-19.

– Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период, – заявлено в публикации.

Кроме того, представители правительства указали и сроки введения препарата. Так, поставить первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину необходимо в период до 17 июля 2021, а во второй раз посетить врача следует до 17 августа.

Отмечается, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников предприятий. Что касается граждан, которые имеют противопоказания, то им вакцинироваться не нужно.

Ранее редакция Avokado сообщала, что в Кемеровской области приготовились к развертыванию дополнительных коек для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. При необходимости в больницах области появятся пять тысяч мест для зараженных. При этом за минувшие сутки в регионе медики зафиксировали в Кузбассе новый всплеск заболеваемости китайским вирусом.