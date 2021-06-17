Кузбасские власти ввели обязательную вакцинацию от инфекции COVID-19

0
Фото:  

Некоторая категория граждан будет вынуждена привиться вакциной от китайского вируса из-за нововведений правительства Кемеровской области.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале региональных властей. Из сообщения следует, что некоторой категории жителей шахтерского края в ближайшее время необходимо привиться от инфекции COVID-19.

Всем организациям, индивидуальным предпринимателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления необходимо вакцинироваться одной из трех доступных вакцин. В период, – заявлено в публикации.

Кроме того, представители правительства указали и сроки введения препарата. Так, поставить первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину необходимо в период до 17 июля 2021, а во второй раз посетить врача следует до 17 августа.


Отмечается, что во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе необходимо привить не менее 60% от общей численности работников и сотрудников предприятий. Что касается граждан, которые имеют противопоказания, то им вакцинироваться не нужно.


Ранее редакция Avokado сообщала, что в Кемеровской области приготовились к развертыванию дополнительных коек для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. При необходимости в больницах области появятся пять тысяч мест для зараженных. При этом за минувшие сутки в регионе медики зафиксировали в Кузбассе новый всплеск заболеваемости китайским вирусом.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26099

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined