Кузбасские власти ввели "клятву горняка" для повышения безопасности на шахтах

1
Фото:  

Сотрудники администрации Кемеровской области объяснили, для чего на угольных предприятиях будет введена специальная клятва.

Сегодня, 24 декабря, стало известно, что в Кузбассе вводится клятва горняка для сотрудников предприятий. Об этом сообщил замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Чиновник рассказал, что данная обязательная процедура вводится для того, чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий. Замгубернатора отметил, что считает клятву одной из мер, которые могут помочь в сохранении жизней горняков.


Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
- быть достойным профессии шахтер;
- честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;
- четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;
- не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;
- стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;
- не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;
- уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;
- честно трудиться во благо Кузбасса, ‒ приводит текст клятвы Андрей Панов на своей странице в Instagram.

Соответствующий словам замгубернатора документ появился в Сети. Согласно приведенной там информации, клятва коснется и новых сотрудников, и тех, кто уже работает. После процедуры горняки ставят под клятвой подпись и передают на хранение в отдел кадров.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32089

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined