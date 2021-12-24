Сегодня, 24 декабря, стало известно, что в Кузбассе вводится клятва горняка для сотрудников предприятий. Об этом сообщил замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. Чиновник рассказал, что данная обязательная процедура вводится для того, чтобы повысить личную ответственность работников угольных и горнорудных предприятий. Замгубернатора отметил, что считает клятву одной из мер, которые могут помочь в сохранении жизней горняков.



Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

- быть достойным профессии шахтер;

- честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;

- четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;

- не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;

- стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;

- не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;

- уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;

- честно трудиться во благо Кузбасса, ‒ приводит текст клятвы Андрей Панов на своей странице в Instagram.

Соответствующий словам замгубернатора документ появился в Сети. Согласно приведенной там информации, клятва коснется и новых сотрудников, и тех, кто уже работает. После процедуры горняки ставят под клятвой подпись и передают на хранение в отдел кадров.