В День Победы, 9 мая, в Кемеровской области будет действовать запрет на реализацию алкогольной продукции в торговых точках, что вытекает из регионального закона № 156-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере государственного регулирования розничной продажи алкогольной продукции...".

Стоит отметить, что, ограничения традиционно вводятся в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (обычно 1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни последних звонков и выпускных вечеров. Таким образом, кузбассовцам следует помнить, что приобрести горячительные напитки в эти дни в торговых точках не получится, однако, спиртное гражданам нальют в заведениях общепита.