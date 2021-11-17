Кузбасские власти внесли послабления в список ограничений по COVID-19

Так, из документа от 17 ноября следует, что в бюллетень от 15 июня 2021 года № 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внесены изменения. Согласно правкам, учреждениям спорта, кинозалам и театрам разрешено впускать на показы и представления 70% зрителей, ранее допускалось заполнение помещений только на 50%.

Стоит отметить, что в новом распоряжении добавлен еще один пункт, который затрагивает допуск граждан по QR-кодам в общественные места.

— Мероприятия, проводимые в организациях и объектах, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 настоящего распоряжения, осуществлять при условии наличия у всех работников и иных лиц, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или ранее перенесенное заболевание, сформированного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, — указано в тексте.

Изменения вступили в законную силу со дня подписания распоряжения, а именно вторника, 17 ноября, 2021 года.