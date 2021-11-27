Кузбасские власти в период простоя "Листвяжной" будут платить зарплату горнякам

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев объяснил порядок выплат зарплат работникам шахты "Листвяжная" во время простоя шахты.

Со слов губернатора Кузбасса, на время простоя шахты "Листвяжная" все горняки, которые трудились на предприятии, будут получать заработные платы. Об этом глава области заявил в своем официальном Telegram-канале.

– На время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты, – указал Сергей Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемеровской области выплатят деньги семьям погибших и пострадавших на беловской шахте.

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