Со слов губернатора Кузбасса, на время простоя шахты "Листвяжная" все горняки, которые трудились на предприятии, будут получать заработные платы. Об этом глава области заявил в своем официальном Telegram-канале.

– На время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты, – указал Сергей Цивилев.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти Кемеровской области выплатят деньги семьям погибших и пострадавших на беловской шахте.