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Кузбасские власти в День памяти опубликовали фильм о Вере Волошиной

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Во вторник, 22 июня, на территории России отмечается День памяти и скорби. В честь памятной даты администрация Кемеровской области представили зрителям биографическую картину "Так хочется жить", которая появилась на YouTube-канале правительства.

В 35-минутной кинокартине представлена история жизни уроженки столицы шахтерского края Веры Волошиной, которая получила почетное звание героя войны посмертно.

— Если о подвиге Зои Космодемьянской знали все, то Вера Волошина долгое время считалась пропавшей без вести. Девушки вместе служили в диверсионно-разведывательной группе, в один день отправились на задания и погибли почти в одно и то же время. Места их казни находятся рядом, на расстоянии около 10 км друг от друга. — заявили в пресс-службе мэрии.

Однако сбором и обработкой сведений о военных подвигах кемеровчанки на протяжении нескольких лет занимался журналист Георгий Фролов. Специалисту удалось восстановить данные о землячке по рассказам свидетелей.


За создание кинокартины принялся продюсер Эдуард Романов, а режиссировать фильм взялся худрук театра "Белый остров" и лауреат международных театральных фестивалей Сергей Басалаев.

Роль Веры Волошиной сыграла выпускница КемГИКа Екатерина Пургина.


Сообщается, что в общей сложности в картине задействованы около 50 актеров, статистов и реконструкторов, при этом ключевых героев сыграли артисты кемеровских театров. В основе сюжета фильма — трагический военный поход Веры, который закончился гибелью девушки.

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