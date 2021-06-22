Кузбасские власти в День памяти опубликовали фильм о Вере Волошиной

В 35-минутной кинокартине представлена история жизни уроженки столицы шахтерского края Веры Волошиной, которая получила почетное звание героя войны посмертно.

— Если о подвиге Зои Космодемьянской знали все, то Вера Волошина долгое время считалась пропавшей без вести. Девушки вместе служили в диверсионно-разведывательной группе, в один день отправились на задания и погибли почти в одно и то же время. Места их казни находятся рядом, на расстоянии около 10 км друг от друга. — заявили в пресс-службе мэрии.

Однако сбором и обработкой сведений о военных подвигах кемеровчанки на протяжении нескольких лет занимался журналист Георгий Фролов. Специалисту удалось восстановить данные о землячке по рассказам свидетелей.

За создание кинокартины принялся продюсер Эдуард Романов, а режиссировать фильм взялся худрук театра "Белый остров" и лауреат международных театральных фестивалей Сергей Басалаев.

Роль Веры Волошиной сыграла выпускница КемГИКа Екатерина Пургина.

Сообщается, что в общей сложности в картине задействованы около 50 актеров, статистов и реконструкторов, при этом ключевых героев сыграли артисты кемеровских театров. В основе сюжета фильма — трагический военный поход Веры, который закончился гибелью девушки.