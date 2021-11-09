Кузбасские власти увеличили коечный фонд для зараженных COVID-19 пациентов

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Представители Кемеровской области заявили, что в ближайшее время ожидают большое число поступлений зараженный китайским вирусом пациентов в специализированные больницы.

Бригады кузбасских медиков в "красных зонах" перешли в режим усиленной работы. Кроме того, местные власти заранее подготовились к большому поступлению пациентов и развернули дополнительные койки для зараженных опасным вирусом COVID-19. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правительства Кемеровской области Алексей Цигельник.

— Мы ожидаем большое количество обращений в первые три дня после длительных выходных, поэтому приняли ряд мер. В "красной зоне" поликлиник ввели дополнительные бригады врачей, к работе готовы 25 резервных бригад скорой медицинской помощи, — озвучил чиновник в ходе аппаратного совещания.

В общей сложности в стационарах развернуто порядка четырех тысяч новых коек, только 22% из общего числа коечного фонда остается свободным


Стоит отметить, что за прошлую неделю показатели по вакцинации граждан в регионе изменились, за семь дней привились еще 27 тысяч человек. С начала прививочной кампании показатель достиг отметки в 963 477 человек.

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