Кузбасские власти увеличат эффективность труда на предприятиях

О своих планах глава Кузбасса рассказал в своем Telegram-канале. Отмечается, что уже в предстоящем 2022 году результаты работы местных предприятий должны значительно улучшиться. По мнению властей, перемены произойдут в области за счет изменения инвестиционного климата, научной организации труда, сокращения уровня безработицы и повышения зарплаты.

– Для адресной поддержки предприятий в 2022 году из федерального бюджета будет дополнительно выделено более 20 миллионов рублей,– следует из текста публикации.

Для увеличения средств на модернизацию производства и рост зарплаты планируется повысить предельный размер инвестиционного налогового вычета.