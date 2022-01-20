Кузбасские власти усилили контроль за масочным режимом в регионе

Главы нескольких городов Кемеровской области в своих социальных сетях пишут о проведении ряда проверок на на ношение медицинских масок в местах массового скопления людей. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе и по стране в целом.

— С 1 по 18 января проведено 144 рейда по соблюдению масочного режима, составлено 19 протоколов— поделился статистикой проверок глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.



О предстоящем ожидаемом росте заболеваемости коронавирусом поделился глава Юргинского, Беловского городского округа. Они подчеркнули важность соблюдения масочного режима и вакцинации.

Сейчас по кодексу об административных правонарушениях, антимасочникам за несоблюдение правил грозит штраф до 30 000 рублей. Должностные лица могут получить от 10 до 50 тысяч рублей.