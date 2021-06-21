Кузбасские власти учредили правительственную награду

На сайте электронного бюллетеня правительства Кузбасса появилось постановление, которое вводит новую награду - звание "Заслуженный шахтер Кузбасса".

Согласно положению, присваивать его будут высококвалифицированным работникам угольных предприятий, внесших весомый вклад в развитие отрасли. При этом стаж кандидатов в этой сфере должен быть не менее 10 лет.

Кроме того, награду могут получить и чиновники, которые уже имеют знаки отличия "Шахтерская слава" трех степеней или медаль "За особый вклад в развитие Кузбасса". Основанием для присвоения звания является ходатайства на имя губернатора Кузбасса.

Учрежденная награда будет тождественной награде коллегии администрации Кемеровской области — звание "Заслуженный шахтер Кузбасса", которую ввели еще в 2007 году.