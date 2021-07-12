Кузбасские власти учредили новую награду

Постановление об учреждении награды Правительства Кузбасса «За развитие движения студенческих отрядов» было опубликовано правительством Кузбасса в понедельник, 12 июля.

Награждаться знаком будут, как и следует из самого названия, активные участники, а также организаторы движения студотрядов в Кузбассе. Помимо них, работники организаций, которые плотно взаимодействуют со студенческими отрядами, а также ветераны движения.

Вместе с этим, в постановление отмечается, что ходатайство на награждение знаком вносится на имя губернатора Кузбасса.

С ним же смогут обратиться: члены регионального Правительства; руководители муниципальных органов управления молодежной политикой; руководители органов студенческого самоуправления образовательных организаций; руководители организаций, работающих с детьми и молодежью.

Кроме того, как уточняется в постановление, глава шахтерского края лично сможет инициировать вопрос о награждении кузбассовца новым знаком.