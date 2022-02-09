Кузбасские власти учредили награду для туристов

Постановление об учреждении правительственной награды "Почетный турист Кузбасса" принято в среду, 9 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте местных властей.

Нагрудный знак будет вручаться выдающимся работникам сферы туризма, спортсменам-туристам, внесшим весомый вклад в развитие отрасли на территории региона. Также награды удостоятся инструкторы, гиды-проводники, краеведы, предприниматели и общественные объединения, стаж которых не менее 10 лет.

В качестве поощрения приставленным к знаку гражданам будет вручаться единовременная денежная премия, размер которой не превысит 10 тысяч рублей. В пресс-службе горсовета уточнили, что инициатива связана с присвоением южной столице Кузбасса звания "Город трудовой доблести".